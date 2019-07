Einbrecher gefasst

Nr.1614

Gestern Abend nahmen Polizisten des Abschnitts 24 in Charlottenburg einen Einbrecher fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Anwohner gegen 20.30 Uhr erst klirrende Geräusche wahrgenommen und dann einen Mann beobachtet, der aus dem Fenster einer Wohnung in der Delpzeile stieg. Da sie vermuteten, dass der Mann in die Wohnung eingebrochen war, alarmierten sie die Polizei. Bei der Überprüfung der Wohnung bestätigte sich der Verdacht des Wohnungseinbruchs. Die Einsatzkräfte konnten kurz darauf einen 29-jährigen Mann festnehmen. Der mutmaßliche Einbrecher wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht.

Das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.