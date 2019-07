Polizeifahrzeuge beworfen

Nr. 1610

In der vergangenen Nacht wurden in Friedrichshain zwei Einsatzwagen der Polizei Berlin mit Gegenständen beworfen.

Gegen 1.20 Uhr befuhr ein Einsatzwagen die Rigaer Straße, als plötzlich, in Höhe der Liebigstraße, fünf mit Farbe gefüllte Behältnisse das Fahrzeug trafen.

Ein weiteres Polizeifahrzeug, welches in Richtung Zellestraße fuhr, wurde gegen 1.30 Uhr im Kreuzungsbereich Rigaer Straße/Liebigstraße ebenfalls von einem mit Farbe gefüllten Gegenstand getroffen.

Anhand der Farbanhaftungen an den Fahrzeugen wird von Würfen aus einem Wohnhaus ausgegangen, verdächtige Personen konnten nicht festgestellt werden.

An beiden Polizeifahrzeugen entstand Sachschaden.