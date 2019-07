Geldautomat aufgesprengt

Nr. 1601

Heute früh sprengten Unbekannte einen Geldausgabeautomaten in Marzahn. Bisherigen Ermittlungen zufolge bemerkte ein Taxifahrer kurz nach 4 Uhr auf dem Vorplatz einer Bank in der Mehrower Allee einen Motorroller, besetzt mit zwei maskierten Personen. Der Rollerfahrer soll dann den Taxifahrer mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert haben zu verschwinden, was dieser auch tat. Wenig später hörten Zeugen einen lauten Knall. Alarmierte Einsatzkräfte stellten einen aufgebrochenen Automaten bei der dortigen Bankfiliale fest. Durch die Wucht der Explosion wurden mehrere Scheiben und Inventar der Bank beschädigt. Die Tatverdächtigen sollen ohne Beute auf dem Roller in Richtung Sella-Hasse-Straße/Ludwig-Renn-Straße geflüchtet sein. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen am Tatort übernommen.