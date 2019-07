Brennender Pkw

Nr. 1599

Bei einem Brand in der vergangenen Nacht in Neukölln wurde ein Mini vollständig zerstört. Polizisten eines Abschnitts bemerkten das Feuer an dem an der Kreuzung Weserstraße Ecke Thiemannstraße abgestellten Pkw. Sie alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte, aber eine vollständige Zerstörung des Wagens nicht verhindern konnte. Ein in der Nähe stehender VW wurde ebenfalls beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.