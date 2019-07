Widerstand geleistet – Polizeiangestellte verletzt

Nr. 1598

In einem Gewahrsam gestern Nachmittag in Tempelhof leistete ein 23-Jähriger derart heftigen Widerstand, dass fünf Polizisten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Nach dem der Mann bereits gegen 17.05 Uhr den Angestellten eines Wettbüros in der Berlinickestraße in Steglitz mit einem Taschenmesser bedroht hatte, flüchtete er zunächst in unbekannte Richtung. Die Besatzung eines Einsatzwagens entdeckte den 23-Jährigen aufgrund einer genauen Personenbeschreibung in der Düppelstraße und nahm ihn fest. Er wurde anschließend in ein Gewahrsam gebracht. Hier wehrte sich der Mann mit Schlägen, Tritten, Spucken und Beißen gegen die Polizeiangestellten, die anschließend vom Dienst abtraten. Der 23-Jährige wurde dem Abschnittskommissariat überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.