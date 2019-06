Nr. 1592

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen, bei dem ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ersten Ermittlungen zufolge wendete eine 49-Jährige ihren Volvo gegen 16 Uhr auf einer Einfahrt in der Konrad-Wolf-Straße. Als sie wieder auf die Straße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 26 Jahre alten Motorradfahrer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik.