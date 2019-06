Mit Schreckschusswaffe ins Gesicht geschossen - Festnahme

Nr. 1571

Mit einer Schreckschusswaffe schoss ein Tatverdächtiger gestern Nachmittag im Ortsteil Märkisches Viertel einem Mann ins Gesicht, der mit einer Gesichtsverletzung in ein Krankenhaus kam. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stand der 26-Jährige mit seinem Skoda gegen 14.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Wilhelmsruher Damm. Als der 29-Jährige mit seiner 27-jährigen Freundin vom Einkauf zurückgekehrt auf den Parkplatz kam und an dem 26-Jährigen vorbeilief, soll dieser eine Schreckschusswaffe hervorgeholt und dem ihn bekannten 29-Jährigen ins Gesicht geschossen haben. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug. Der 29-Jährige kam mit einer Gesichtsverletzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 nahmen kurz darauf den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift in der Schlitzer Straße fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten Drogen und Bargeld in einer händlertypischen Stückelung. Darüber hinaus ergaben Nachforschungen, dass ein Gerichtsbeschluss zur Beschlagnahme seines Führerscheins vorlag, so dass der Festgenommene sich neben Strafermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 führt nun die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat, die bislang noch unklar sind.