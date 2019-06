Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Nr. 1565

Gestern Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Friedrichshain. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 14.15 Uhr im linken Fahrstreifen der Boxhagener Straße. In Höhe der Gryphiusstraße soll er, ohne es anzuzeigen, in den rechten Fahrstreifen gewechselt sein. Der Fahrer eines Mini-Vans, bei dem es sich um einen Fahrdienst handelte, musste eine Gefahrenbremsung machen, wodurch ein 55-jähriger Fahrgast schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.