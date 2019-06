Nr. 1563

Gestern Abend beschmierten Unbekannte die Plane an einer Gebäudeaußenwand in Mitte. Ein Zeuge alarmierte gegen 18.40 Uhr die Polizei zu dem Gebäude in der Straße Am Festungsgraben. Unbekannte hatten auf die dortige Baustellenplane einen Schriftzug geschmiert, der von Polizisten nahezu gänzlich entfernt werden konnte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener.