Mit E-Scooter gestürzt

Nr. 1560

Gestern Abend stürzte eine E-Scooter-Fahrerin in Friedrichshain und wurde anschließend von einem Kleintransporter überrollt. Kurz nach 18 Uhr war die 33-Jährige mit dem Gefährt auf der Singerstraße in Richtung Koppenstraße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und an einen geparkten Pkw stieß. Am Boden liegend wurde sie von dem Mercedes-Kleintransporter eines 49-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit Knochenbrüchen zur stationären Behandlung in eine Klinik.