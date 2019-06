Pkw kippt auf das Dach – Fahrerin schwer verletzt

Nr. 1557

Heute Morgen wurde eine Autofahrerin in Dahlem bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr gegen 8.30 Uhr der 35-jährige Fahrer eines Citroen die Argentinische Allee und wollte an der Kreuzung Clayallee Ecke Saargemünder Straße nach links in die Clayallee einbiegen. Dabei übersah er vermutlich die ihm entgegenkommende 36 Jahre alte Fahrerin eines Renault und stieß mit deren Wagen zusammen. Durch den Aufprall kippte der Renault über eine Seite und blieb auf dem Dach liegen. Die 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.