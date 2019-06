Mehrere Brände in Friedrichshain

Nr. 1554

Heute früh hat es in Friedrichshain gebrannt. Die eingesetzten Polizisten wurden gegen 4 Uhr in die Hausburgstraße Ecke Thaerstraße alarmiert, da dort ein Baucontainer in Flammen stand. Während der Anfahrt sahen die Polizisten einen weiteren brennenden Baucontainer an der Hausburg- Ecke Straßmannstraße sowie eine starke Brandentwicklung im nördlichen Teil der Hausburgstraße an einer dortigen Baustelle vor einem Mehrfamilienhaus. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden und griffen nicht auf das Mehrfamilienhaus über. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.