Nr. 1553

In der vergangenen Nacht beschmierten Unbekannte eine Hausfassade in Schöneberg. Gegen 8 Uhr bemerkte ein Verantwortlicher der Hausverwaltung die Farbklekse und den Schriftzug in roter Farbe an einer Hauswand eines Bürogebäudes in der Kurfürstenstraße und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.