Feuer in Heizungskeller

Nr. 1552

Die Feuerwehr wurde gestern Abend gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in die Landecker Straße in Schmargendorf alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Ein 34-jähriger Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft dabei auch eine mögliche politische Motivation.