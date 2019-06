Nr. 1546

In Kaulsdorf stürzte heute Morgen ein Radfahrer und verstarb noch am Ort. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 35-Jährige mit dem Rad gegen 8 Uhr einen unbefestigten Weg in einer Grünanlage am Kreppfuhlweg/Randweg und stürzte aus bisher ungeklärter Ursache. Die Ermittlungen, die der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 übernommen hat, dauern an.