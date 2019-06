Kassiererin überfallen

Nr. 1534

In Biesdorf wurde gestern Abend die Kassiererin eines Discounters in der Wulkower Straße überfallen. Nach Angaben der 32-jährigen Angestellten wurde sie gegen 21.10 Uhr an der Kasse von einem ihr flüchtig als Kunden bekannten Mann mit einem Messer bedroht, der von ihr die Herausgabe von Geld forderte. Der Unbekannte soll dann in die Kassenlade gegriffen haben und sei anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Die 32-Jährige blieb unverletzt. Das Raubkommissariat der Direktion 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.