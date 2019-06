Mutmaßlicher Scheckkartenbetrüger mit Bildern gesucht

Nr. 1530

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem Unbekannten. Der Abgebildete steht im Verdacht, eine zuvor entwendete Scheckkarte eines damals 51-Jährigen am 3. August 2018 gegen 13.20 Uhr in einem Geldinstitut in der Urbanstraße in Kreuzberg für eine größere Bargeldauszahlung unter Vorlage des ebenfalls entwendeten Personalausweises zu seinen Gunsten genutzt zu haben.

Die Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin fragen: