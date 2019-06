Auto prallt gegen Baum

Nr. 1527

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau wurden gestern Abend zwei Männer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW gegen 21.20 Uhr die Klosterstraße aus Richtung Seegefelder Straße kommend und wollte nach links in die Ruhlebener Straße abbiegen. Dabei soll er im Kurvenbereich sein Fahrzeug beschleunigt und dann die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Der BMW prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der junge Fahrer und sein 28 Jahre alter Beifahrer schwer an Kopf und Rumpf verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in Kliniken gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 übernommen.