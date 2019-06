Nach Einbruch in Kiosk – Tatverdächtige gestellt

Nr. 1499

Beamte des Polizeiabschnitts 24 haben in der vergangenen Nacht zwei Männer in Charlottenburg festgenommen, die verdächtig sind, zuvor in einen Imbiss eingebrochen und mit einem Safe geflüchtet zu sein. Ein Anwohner alarmierte kurz vor drei Uhr die Polizei in die Schloßstraße, nachdem er drei Männer beobachten konnte, die aus einem Imbiss kamen und einen Safe bei sich hatten. Das Trio entfernte sich in einem Mercedes in Richtung Spandauer Damm. Auf der Otto-Suhr-Allee fand ihre Fahrt ein Ende, da die alarmierten Fahnder das Fahrzeug am Kreuzungsbereich Otto-Suhr-Alle Ecke Gierkezeile stoppten und die drei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren festnahmen. Den Safe mit dem darin befindlichen Geld beschlagnahmten die Einsatzkräfte. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Festgenommenen dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt.