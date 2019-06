Schlägerei zwischen Türsteher und abgelehntem Gast

Nr.1494

Der verwehrte Zutritt zu einer Diskothek in der Rathausstraße in Mitte führte in der vergangenen Nacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und mindestens einem Türsteher. Nach Angaben des 28-Jährigen soll hierbei ein ebenfalls 28 Jahre alter Türsteher einen Teleskopschlagstock benutzt und ihm hiermit gegen den Kopf geschlagen haben. Der Türsteher selbst gibt an, der abgelehnte Gast sei aufgrund des verwehrten Zutritts wütend geworden und habe um sich geschlagen. Beide zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an. Eine ärztliche Behandlung lehnte der am Kopf blutende 28-Jährige ab. Der Türsteher war nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.