Drohmails verschickt – Staatsanwaltschaft Berlin und Berliner Landeskriminalamt führen die Ermittlungen

Nr. 1490

Die Ermittlungen zu den am 19.06.2019 an Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens versandten Drohmails führt die Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Berlin.

Ob diese aktuellen E-Mails in einem Zusammenhang mit dem bereits bei der Staatsanwaltschaft Berlin geführten Ermittlungskomplex wegen weiterer bundesweiter Drohschreiben mit rechtsextremistischem Hintergrund stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Auskünfte können im Hinblick auf die andauernden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.