Rettungskräfte angegriffen

Nr.1486

Ein alkoholisierter Mann griff in der vergangenen Nacht in Tempelhof Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes an, die im Auftrag der Berliner Feuerwehr unterwegs waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der Rettungswagen an der Ecke Alt-Tempelhof/Tempelhofer Damm. Zu diesem Zeitpunkt fand kein Einsatz statt und der Wagen war mit drei Rettungskräften besetzt. Plötzlich traten zwei Männer, einer deutlich alkoholisiert, an den Wagen heran, öffneten die hintere Tür des Wagens und wollten einsteigen. Das wurde von einer 31-jährigen Rettungskraft verhindert, woraufhin sich der Alkoholisierte bedrohlich vor ihm aufbaute. Der 31-Jährige äußerte, nun die Polizei zu rufen, woraufhin das Duo zunächst von dannen zog. Der Mitarbeiter setzte sich nun auf den Beifahrersitz des Rettungswagens, um die Polizei zu rufen, als der Alkoholisierte gegen 0.35 Uhr wieder an der Beifahrerseite auftauchte, eine Schreckschusswaffe mit Reizgas zog und damit auf den 31-Jährigen schoss. Die beiden anderen Rettungskräfte standen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Bereich der Beifahrerseite. Nach dem Schuss flüchtete der bis dato Unbekannte in eine nahegelegene Grünanlage. Die alarmierten Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nähe fest. Eine bei dem 28-Jährigen durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von fast zwei Promille. Er kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in ein Gewahrsam und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die dreiköpfige Besatzung des Rettungswagens erlitt Knalltraumen sowie Reizungen im Gesicht und an den Armen. Nach einer Behandlung in einem Krankenhaus mussten sie ihren Dienst beenden.