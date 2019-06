Brandstiftungen vor und hinter einem Schnellrestaurant

Nr. 1483

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht zwei Kunststoffbeutel unmittelbar vor und hinter einer Filiale eines Schnellrestaurants in Moabit in Brand. Zeugen hatten gegen 2.45 Uhr Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem sie die Brände in der Turmstraße bemerkt und teilweise bereits gelöscht hatten. Die Feuer griffen nicht auf das Gebäude über. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt.