Autos angezündet

Pankow/Treptow-Köpenick

In Weißensee und Köpenick zündeten Unbekannte in der vergangenen Nacht ein Auto und einen Transporter an. In beiden Fällen, bei denen es keine Verletzten gab, ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Nr. 1478

Eine Anwohnerin bemerkte einen brennenden Renault gegen 0.50 Uhr in der Falkenberger Straße und alarmierte Polizei und Feuerwehr zum dortigen Anwohnerparkplatz. Zuerst am Ort eingetroffenen Polizisten gelang es, das Feuer zu löschen. Es entstand Sachschaden im vorderen Bereich des Wagens.

Nr. 1479

Gegen 2.15 Uhr bemerkte eine Passantin einen brennenden Kleintransporter, der am Stellingdamm abgestellt war, und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Übergreifen der Flammen auf andere geparkte Fahrzeuge konnte durch Feuerwehr und Polizei verhindert werden. Der Fiat wurde im hinteren Bereich beschädigt.