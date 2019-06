Trickbetrüger festgenommen

Nr. 1474

Gestern Abend nahmen Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 12 zwei Trickbetrüger in Wittenau fest. Gegen 18 Uhr erhielt ein 80 Jahre alter Mann einen Anruf eines vermeintlich Bekannten, der Geld von ihm wollte. Der Senior witterte die Gefahr und alarmierte die Polizei. Weitere Anrufe folgten, in denen sich der Mann mit dem Anrufer zur Geldübergabe an seiner Wohnungstür in der Wittenauer Straße verabredete. Kurz darauf nahmen die Polizisten zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren fest und übergaben sie der Fachdienststelle beim Landeskriminalamt.