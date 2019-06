Nr. 1472

Gestern Mittag stießen zwei Radfahrer in Tempelhof zusammen. Kurz vor 14 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Fahrrad in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg der Gottlieb-Dunkel-Straße. Als ein 57-jähriger Radfahrer aus einer Ausfahrt ebenfalls auf den Radweg fuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden. Während der Jüngere nur leichte Verletzungen erlitt, zog sich der Ältere schwere Kopfverletzungen zu und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.