Nr. 1468

In der vergangenen Nacht soll ein Unbekannter in Prenzlauer Berg einen jungen Mann, der eine Kippa trug, antisemitisch beleidigt und anschließend bespuckt haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 20-Jährige gegen 0.50 Uhr in der Greifswalder Straße unterwegs, als zunächst die Beleidigungen von dem unbekannten Mann in seine Richtung abgegeben worden sein sollen. Anschließend sei er bespuckt worden, konnte jedoch ausweichen, so dass er nicht getroffen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.