Nach gefährlicher Körperverletzung – Tatverdächtiger gesucht

Nr. 1476

Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer Filmsequenz nach einer gefährlichen Körperverletzung im vergangenen September in Prenzlauer Berg bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Der Abgebildete steht im Verdacht, am 14. September 2018, gegen 21.20 Uhr, einen damals 34-Jährigen in der Schönhauser Allee angegriffen zu haben. Aussagen des Geschädigten zufolge hatte der Gesuchte zuvor ein Streitgespräch mit einer Frau gehabt und diese im weiteren Verlauf in Richtung Fahrbahn gedrängt. Als der 34-Jährige schlichtend dazwischen ging, wurde er von dem Unbekannten mehrfach in das Gesicht geschlagen und zu Boden gebracht.