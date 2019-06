Mann vor Lokal niedergeschossen

Nr. 1463

Vor einer Bar in Wedding wurde in der vergangenen Nacht ein Mann niedergeschossen und dem Vernehmen nach lebensgefährlich verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge saß der 31-Jährige gegen 1.15 Uhr an einem Tisch vor einer Shisha-Bar in der Luxemburger Straße, als die Schüsse auf ihn abgegeben wurden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat führt die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes.