Mit Stichverletzungen in Klinik gekommen

Nr. 1461

Noch vollkommen unklar sind die Hintergründe zu einem schweren Raub, der sich gestern Abend in Mitte ereignete. Gegen 21 Uhr brachten zwei Passanten einen schwer verletzten 17-Jährigen in eine Klinik. Alarmierte Einsatzkräfte befragten den Jugendlichen, der lediglich sagen konnte, dass er vor einem Geschäft am Alexanderplatz plötzlich von Unbekannten mit Pfefferspray besprüht worden sei. Was danach geschah, sei ihm nicht mehr in Erinnerung. Lediglich fehlendes Geld konnte er feststellen. Die Ermittler der Kriminalpolizei der Direktion 3 gehen derzeit von einem schweren Raub aus, bei dem der Jugendliche Stichverletzungen erlitt.