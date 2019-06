Unfall durch geöffnete Autotür - Radfahrer schwer verletzt

Nr. 1457

Heute Mittag wurde ein Radfahrer in Pankow bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 69-Jährige gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Masurenstraße, als eine 56-jährige Autofahrerin plötzlich die Fahrertür ihres geparkten Audi öffnete. Der vorbeifahrende Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und blieb mit seiner Pedale an der Autotür hängen. Der 69-Jährige fiel zu Boden und zog sich schwere Verletzungen an der Hüfte und am Knie zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.