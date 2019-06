Schwer verletztes Mädchen

Nr. 1428

Schwere Verletzungen erlitt ein Mädchen heute Morgen bei einem Unfall in Niederschönhausen. Gegen 7.15 Uhr war ersten Ermittlungen zufolge ein 38-Jähriger mit einem Ford Transit in der Blankenburger Straße in Richtung Dietzgenstraße unterwegs. Kurz hinter der Klothildestraße erfasste er mit dem Fahrzeug die 11-Jährige, die von rechts mit ihrem Fahrrad auf die Straße fuhr und diese offenbar überqueren wollte. Das Mädchen stürzte, erlitt Arm-, Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Blankenburger Straße am Unfallort etwa eine Stunde gesperrt. Die Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernommen.