Schwerer Raub in Supermarkt – Polizei sucht Täter mit Bildern und Videosequenz

Nr. 1425

Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer Videosequenz aus einer Überwachungskamera suchen die Ermittler der Direktion 5 nach einem Mann, der im Oktober vergangenen Jahres einen Supermarkt in Neukölln überfiel. Den bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der Unbekannte am 12. Oktober 2018 gegen 18 Uhr das Geschäft „Nah und Gut“ in der Sonnenallee, bedrohte die damals 55-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Dann ging er hinter den Tresen, riss die gesamte Kassenlade heraus und flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung Herbert-Krause-Park/Jupiter Straße. Die Mitarbeiterin blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



20 bis 30 Jahre alt

170 bis 180 cm groß

normale bis schlanke, sportliche Gestalt

Bartansatz bzw. längere Koteletten

schwarze Sonnenbrille

weißes Basecap mit dunklem Logo

Trainingsjacke der Marke Adidas mit hell und dunklen Farbabstufungen

dunkelblaue Trainingshose der Marke Adidas

weiße Handschuhe

Schal (grau-schwarzes Muster)

Die Ermittler fragen:



Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5, Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573100 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder unter der (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.