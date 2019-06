Denkmal beschädigt

Nr. 1411

Über die Internetwache der Polizei Berlin wurde heute eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in Tiergarten angezeigt. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte bereits am Sonntag, 9. Juni 2019, gegen 23 Uhr, die Beschädigung an dem Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen in der Ebertstraße Ecke Großer Tiergarten festgestellt. Mit schwarzer Farbe hatten Unbekannte das Schaufenster des Denkmals beschmiert. Die Beschädigung wurde bereits beseitigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.