Junger Mann mit Down-Syndrom vermisst

Nr. 1400

Seit gestern Abend wird ein junger Mann vermisst. Der 19-jährige Jann Sellig ist mit seiner Mutter in Berlin zu Besuch und hatte gestern mit ihr den Karneval der Kulturen in Kreuzberg besucht. Kurz vor dem Zugang zum U-Bahnhof Mehringdamm hat die 53-Jährige ihren Sohn gegen 20 Uhr in einer Menschenmenge aus den Augen verloren.