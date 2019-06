Polizeifahrzeug mit Farbbeuteln beworfen

Nr. 1394

Ein Polizeifahrzeug ist in der vergangenen Nacht in Friedrichshain mit Farbbeuteln beworfen worden. Gegen 2.10 Uhr warfen Unbekannte aus einem Fenster eines Hauses in der Liebigstraße mehrere Farbbeutel und mit Farbe gefüllte Glaskörper in Richtung des Einsatzfahrzeuges. Dabei wurde der Gruppenwagen vier Mal getroffen. Ein Farbbeutel schlug unmittelbar vor einem Polizisten auf dem Gehweg ein. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.