Hakenkreuz geschmiert

Nr. 1392

Unbekannte schmierten in Adlershof ein Hakenkreuz und Parolen an die Tür eines Imbisswagens. Gestern Nachmittag, kurz vor 14 Uhr, stellte der Inhaber des Imbisswagens an der Dörpfeldstraße fest, dass Unbekannte ein Hakenkreuz sowie volksverhetzende und religionsfeindliche Parolen auf die Tür seines Wagens schmierten. Zudem wurde, wie er später feststellte, auch Buttersäure auf die Wand des Wagens aufgebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.