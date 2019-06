Nachbar mit einer Schusswaffe bedroht

Gestern Abend soll es in einem Mehrfamilienhaus an der Rhinstraße in Friedrichsfelde zu einer Bedrohung gekommen sein. Gegen 19.20 Uhr klingelte ein 33-Jähriger bei einem 32-jährigen Nachbar, da er der Annahme war, dass dieser seine Wohnungstür beschmutzt hätte. Nach dem Klingeln öffnete der 32-Jährige die Tür und soll dabei eine Schusswaffe auf den 33-Jährigen gerichtet haben. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der mutmaßliche Bedroher die Tür wieder zu. Wenige Zeit später hörte der Bedrohte einen lauten Knall aus der Wohnung des Nachbarn und alarmierte die Polizei. Der 32-jährige Tatverdächtige öffnete auf Klopfen, Klingeln und Rufen die Tür nicht, woraufhin Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft hinzugerufen wurden. Diese drangen schließlich in die Wohnung ein, überwältigten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Bei ihm fanden Polizistinnen und Polizisten eine Schreckschusswaffe, die sie beschlagnahmten. Bei der Festnahme verletzte sich der alkoholisierte Mann leicht und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ungefähr 2,6 Promille. Nach Abschluss der Behandlung und der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.