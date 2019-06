Mit Softairwaffe geschossen – Bei Überprüfung Drogen entdeckt

Nr. 1383

Ein 37-Jähriger alarmierte heute früh die Polizei nach Oberschöneweide. Den Polizisten gegenüber gab er an, dass er gegen 3.15 Uhr mit zwei weiteren Personen zu Fuß in der Wilhelminenhofstraße in Richtung Edisonstraße unterwegs war. Plötzlich sei an seinem Kopf ein Projektil einer Softairwaffe vorbei geflogen. Nach seiner Meinung wurde der Schuss aus einem Gebäude von gegenüber abgegeben, wo eine Balkontür offen stand. Der 37-Jährige und seine Begleiter wurden nicht verletzt. Die Beamten gingen dem Hinweis nach. In der Wohnung wurden zwei Männer im Alter von 37 und 41 Jahren angetroffen, die offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Auf einem Tisch lagen Dosen mit Patronen sowie eine Softairwaffe. Auf einem Fensterbrett standen 26 Hanfpflanzen. Zudem fanden die Beamten eine Waage und eine Tüte mit weißer Substanz. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 6 dauern an.