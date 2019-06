Fahrrad gestohlen - Festnahme

Nr. 1367

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb ist gestern Nachmittag in Mitte vorläufig festgenommen worden. Zivilfahnder bemerkten den Mann gegen 16.40 Uhr am Robert-Koch-Platz, als dieser das Schloss eines Fahrrades aufbrach und anschließend mit diesem weg fuhr. Kurz darauf griffen die Ermittler zu und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 50-Jährige kam in ein Polizeigewahrsam, wurde erkennungsdienstlich behandelt und für den zuständigen Polizeiabschnitt eingeliefert. Er soll heute einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.