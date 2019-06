Haftbefehl nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit rassistischem Hintergrund

Nr. 1409

Der 36-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Er erhielt einen Untersuchungshaftbefehl und wurde der Justiz übergeben.

Polizeimeldung Nr. 1366 vom 8. Juni 2019: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit rassistischem Hintergrund

Ein Mann wurde heute früh in Schöneberg nach einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung mit rassistischem Hintergrund vorläufig festgenommen. Drei Frauen im Alter von 20, 21 und 40 Jahren alarmierten die Polizei gegen 3.40 Uhr zum Innsbrucker Platz und gaben an, dass sie zunächst von dem später Festgenommenen angesprochen wurden. An einem Gespräch hatten die Frauen jedoch kein Interesse, woraufhin der Mann die 20 und 21 Jahre alten Frauen rassistisch beschimpft haben soll. Die 20-Jährige bat den Tatverdächtigen dies zu unterlassen. Daraufhin soll er eine Bierflasche vom Boden genommen und damit der jungen Frau ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Angreifer in Richtung Eisackstraße. Alarmierte Polizisten nahmen ihn kurz darauf fest. Zwischenzeitlich versorgten Rettungssanitäter die Kopfverletzung der Attackierten und brachten sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der offenbar alkoholisierte Festgenommene im Alter von 36 Jahren wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Er wurde nach Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung dem Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übergeben.