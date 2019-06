Spätkauf überfallen

Nr. 1365

Ein Maskierter überfiel in der vergangenen Nacht einen Spätkauf in Charlottenburg. Gegen 0.45 Uhr betrat der Mann den Laden in der Kantstraße, bedrohte den 28-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Er erhielt das geforderte Geld und flüchtete anschließend auf einem Fahrrad durch die Weimarer Straße in Richtung Karl-August-Platz. Der Überfallene blieb unverletzt und die Kriminalpolizei der Direktion 2 hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.