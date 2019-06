Drei Verletzte nach Unfall

Nr. 1363

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Kreuzberg sind zwei Männer und eine Frau verletzt worden. Gegen 23.35 Uhr war ein 23-Jähriger bisherigen Erkenntnissen zufolge mit einem VW in der Alten Jakobstraße in Richtung Lindenstraße unterwegs. An der Ritterstraße wollte der VW-Fahrer diese geradeaus überfahren, stieß dann jedoch mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes zusammen. Mit diesem befuhr ein 33-Jähriger zuvor die Ritterstraße in Richtung Alexandrinenstraße. Bei der Kollision erlitten der 23 Jahre alte VW-Fahrer und die 56-jährige Beifahrerin des Mercedes schwere Verletzungen. Rettungssanitäter brachten beide zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der Mercedes-Fahrer erlitt Armverletzungen und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die Unfallbearbeitung übernommen.