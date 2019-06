Fußgängerin verstorben

Nr. 1360

Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen in Karlshorst erlag eine Fußgängerin am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 63-Jähriger gegen 8.30 Uhr mit einem Lkw in der Ehrlichstraße in Richtung Treskowallee unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus von der Treskowallee hielt der Lkw-Fahrer vor der von rechts einmündenden Eginhardstraße an. Als der Laster wieder anfuhr, betrat die Fußgängerin nach Angaben von Zeugen zeitgleich von rechts die Straße. Sie wurde von dem Lkw erfasst, überrollt und verstarb am Unfallort. Der 63-jährige Kraftfahrer erlitt einen Schock und wurde von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 13.30 Uhr wurde die Sperrung der Ehrlichstraße wieder aufgehoben. Die Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernommen.