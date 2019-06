Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1358

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin heute Vormittag bei einem Unfall in Kreuzberg. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 19-Jährige gegen 10.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Skalitzer Straße in Richtung Kottbusser Tor unterwegs. In Höhe Admiralstraße überquerte die 82-jährige Seniorin den Radweg und es kam zum Zusammenstoß beider Frauen. Die Fußgängerin erlitt einen Unterschenkelbruch und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernimmt die Unfallbearbeitung.