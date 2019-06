Verbotenen Gruß gezeigt

Nr. 1356

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt seit heute Vormittag unter anderem zu einem gezeigten, verbotenen Gruß in Gesundbrunnen. Nach ersten Ermittlungen soll ein 31-Jähriger gegen 11.35 Uhr zwei Bierflaschen auf die Fahrbahn an der Wiesen- Ecke Pankstraße geworfen, den Hitlergruß gezeigt und „Heil Hitler“ gerufen haben. Zeugen machten eine Funkwagenbesatzung auf den Mann aufmerksam, die ihn anschließend vorläufig festnahm. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Festgenommene wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.