Autos und Führerscheine nach Autorennen beschlagnahmt

Nr. 1355

In der vergangenen Nacht wurden in Lankwitz zwei Autos und zwei Führerscheine nach einem Autorennen beschlagnahmt. Einsatzkräfte führten eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Leonorenstraße durch, hörten gegen 1.20 Uhr laute Motorengeräusche und entdeckten dann zwei Mercedes, die mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße in Richtung Siemensstraße fuhren. Dabei überholte der eine Wagen rechts auf der Busspur das andere Auto. Beide Mercedes fuhren dann weiter nebeneinander und beschleunigten. Die Polizistinnen und Polizisten folgten den beiden Fahrzeugen, die jeweils mit fünf Personen besetzt waren, und stoppten diese an der Halskestraße Ecke Steglitzer Damm. Der eine Mercedes wurde von einer jungen, 21-jährigen Frau geführt und der andere von einem 20 Jahre alten Mann. Ihre Führerscheine und Autos wurden beschlagnahmt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Frau und der Mann entlassen. Die Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4.