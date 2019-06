Schmuck geraubt

Nr. 1351

In der vergangenen Nacht überfielen Unbekannte zwei Männer in Waidmannslust. Gegen 23 Uhr parkten die beiden Männer, 51 und 56 Jahre alt, ihren Wagen am Waidmannsluster Damm, um das Fahrzeug zu entladen. Kurz darauf hielt ein weiterer Wagen dahinter. Mehrere Unbekannte stiegen aus, griffen die beiden an und raubten Taschen, in denen sich unter anderem diverse Schmuckstücke befanden. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Pkw in Richtung Tegel. Bei dem Angriff erlitt der 51-Jährige eine Schnittverletzung, die ambulant in einer Klinik behandelt wurde. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 hat die Ermittlungen übernommen.