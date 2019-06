Nr. 1350

Nachdem zwei Männer eine Kawasaki in Pankow stehlen wollten, befinden sie sich nun seit vergangener Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen 3 Uhr bemerkten Zivilkräfte des Abschnitts 13 die beiden Männer, als sie eine Kawasaki in der Binzstraße soeben auf einen Transporter laden wollten. Kurz darauf klickten die Handschellen. Gegen die beiden Männer, 19 und 23 Jahre alt, wird nun wegen schweren Diebstahls ermittelt.