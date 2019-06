Nr. 1348

In der vergangenen Nacht überfielen Unbekannte ein Wettbüro in Buckow. Ersten Ermittlungen zufolge zählte ein Mitarbeiter gegen 23 Uhr die Tageseinnahmen des Geschäfts in der Johannisthaler Chaussee, als die beiden Männer ihn plötzlich mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben sollen. Der Geldforderung kam der Angestellte nach, so dass die Räuber mit der Beute anschließend flüchteten. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.